Twee Nederlandse Syriëgangers in het vliegtuig naar Schiphol

Twee Nederlandse Syriëgangers die in Turkije zijn veroordeeld, zijn onderweg naar Nederland. Reda Nidalha uit Leiden en Oussama A. uit Utrecht zijn onder bewaking van de marechaussee onderweg. Naar verwachting komen ze aan het begin van de avond aan op Schiphol. Ze worden daar direct aangehouden en er wordt gekeken of ze verder vervolgd kunnen worden.

Nidalha en A. sloten zich een paar jaar geleden aan bij IS in Syrië. Ze deserteerden en sloten zich daarna aan bij het Vrije Syrische Leger, een groep die ze later ook ontvluchtten. De mannen wilden terug naar Nederland en waren op weg naar een Nederlandse diplomatieke post. Op weg daarnaartoe werden de twee bij de Turkse grens opgepakt door de Turkse autoriteiten.

Turkije besloot de twee te vervolgen. Ze zaten twee jaar in voorarrest en werden in mei veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. De twee werden vrijgelaten uit de gevangenis omdat ze het hoger beroep in Nederland mogen afwachten. Nu ze van Nederland reispapieren hebben gekregen, zijn ze onderweg.

De vader van Nidalha, Mohamed, zegt blij te zijn dat zijn zoon terugkomt naar Nederland. "We hebben allebei aan hem getrokken, ISIS en ik. En ik heb gewonnen."