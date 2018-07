Ooievaar bezorgt Poolse milieuorganisatie enorme telefoonrekening

De Poolse milieuorganisatie EcoLogic Group kwam er op wel een hele vervelende manier achter wat er met de gps-zender was gebeurd die medewerkers op een ooievaar hadden geplaatst. De verloren zender bleek namelijk de oorzaak van een enorm hoge telefoonrekening die bij de organisatie op de mat lag, schrijft de BBC.

De milieuclub plaatste de zender vorig jaar op de rug van de ooievaar om de trekpatronen van het dier te volgen. De vogel had vanuit zijn startpunt in Polen 6000 kilometer gereisd voordat de organisatie het contact verloor. De ooievaar was kort daarvoor nog getraceerd in het oosten van Sudan.

Op de grond bleek iemand de gps-zender te hebben gevonden en de simkaart uit het apparaat in zijn of haar telefoon te hebben gestopt. EcoLogic Group ontving hier een rekening voor van omgerekend ruim 2300 euro. Dit komt neer op zo'n 20 uur aan telefoontjes. Pas toen de organisatie ontdekte dat de belletjes waren gepleegd vanuit Sudan, begrepen ze het verband met de verloren gps-zender.