Rijksrecherche onderzoekt hardhandige arrestatie drugsverdachten

De rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie van twee drugsverdachten uit Deventer, begin dit jaar. De mannen zeggen dat ze onnodig zijn gebeten door een politiehond en daardoor naar het ziekenhuis moesten. Onderzocht wordt of het arrestatieteam buitensporig veel geweld heeft gebruikt.

In januari viel de politie een drugslab in Voorst binnen. Een van de mannen sloeg daarbij op de vlucht, naar eigen zeggen omdat hij bang is voor honden. Hij gleed uit en viel in een gierput. De politiehond trok hem vervolgens uit de put, zegt zijn advocaat tegen RTV Oost.

"Dat is tot daaraantoe, maar nadat hij geboeid was, heeft een hond hem nog in zijn hoofd en rug gebeten", zegt advocaat Woodrow. Hij spreekt van een ontoelaatbare situatie. "Het arrestatieteam had mijn cliënt moeten beschermen, hij zat tenslotte al in de boeien. Die honden hadden aangelijnd moeten worden." De man gaat daarom aangifte doen. De andere verdachte heeft al aangifte gedaan, omdat ook hij zou zijn gebeten.

Geweldrapportage

De advocaten van de mannen willen graag de geweldrapportage inzien, die door leden van het arrestatieteam is opgesteld. Daarin verklaren ze over wat er is gebeurd.

Maar dat is volgens het Openbaar Ministerie geen optie. "Openheid over hoe een en ander gegaan is, is nu verleden tijd. Omdat de rijksrecherche onderzoek doet, gaat het arrestatieteam op slot."

Drugslab

In het drugslab in Voorst werd volgens justitie speed gemaakt. De boerderij en schuur staan op naam van een oud-speler van Go Ahead Eagles. Hij is ook een verdachte in de zaak, maar ontkent op de hoogte te zijn geweest van het drugslab. Ook zijn vrouw wordt verdacht.

In september buigt de rechter zich over de zaak over het drugslab.