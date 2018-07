Rutte spreekt Britse premier May in tuin Catshuis

Premier Rutte, die vannacht van zijn bezoek aan de Amerikaanse president Trump is teruggekeerd, heeft vanmiddag met zijn Britse ambtgenoot May geluncht. Vanwege het mooie weer spraken de twee ook nog even buiten, in de tuin van het Catshuis.

Het overleg ging voornamelijk over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Rutte was in februari bij May in Londen en vroeg toen om haast te maken met een onderhandelingsstrategie voor "een zachte brexit". De Britten verlaten de EU in maart volgend jaar.

Brexitplan

De Britse premier hoopt later deze week in een topberaad met een aantal ministers om haar kabinet op één lijn te krijgen. Dat is tot nu toe niet gelukt. De EU-leiders spraken vorige week hun zorgen uit over het uitblijven van een Brits brexitplan.

May zei erg uit te zien naar het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en Máxima aan Groot-Brittannië in oktober. De Britse queen heeft het Nederlandse koningspaar uitgenodigd.

Premier Rutte wenste de Britten aan de lunch veel geluk met de WK-voetbalwedstrijd vanavond tegen Colombia.