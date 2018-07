Europese privacywaakhonden hebben nog veel vragen over Facebook

Of de wijzigingen voldoen, moet nog blijken. "Facebook is zeker nog niet off the hook", laat woordvoerder Pauline Gras van de Autoriteit Persoonsgegevens weten. De privacywaakhond heeft nog 'veel vragen' over het nieuwe privacybeleid. Ook andere Europese privacywaakhonden willen weten hoe goed Facebook zich houdt aan de nieuwe privacywet, aldus Gras.

Welke vragen de privacywaakhonden nog hebben is niet bekend. Het is nu aan de Ierse privacywaakhond om het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren; de Europese hoofdvestiging van Facebook bevindt zich in Dublin. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dat onderzoek nog niet formeel gestart, maar gaat dat wel gebeuren.

"We hebben ons beleid en onze hulpmiddelen verbeterd om meer transparantie te bieden en mensen meer controle te geven over de informatie die zij op Facebook delen", laat Facebook in een schriftelijke reactie weten.

Onderzoek

Vorig jaar maakte de privacywaakhond bekend dat Facebook in strijd met de Nederlandse privacywet handelde. Het bedrijf gaf gebruikers geen duidelijk inzicht in wat er met hun gegevens gebeurde, deelde meer informatie met adverteerders dan het aangaf en gaf niet duidelijk aan hoe het surfgedrag van gebruikers in kaart werd gebracht.

Ook maakte Facebook het mogelijk om gebruikers met een bepaalde seksuele geaardheid te bestoken met gerichte advertenties. Daarmee is Facebook in Europa gestopt, volgens de privacywaakhond op zijn aandringen.

In vrijheid beslissen

Vorige week meldde de Noorse Consumentenbond dat Facebook, net als onder meer Google en Microsoft, zijn best doet om gebruikers in de privacyinstellingen "naar de minst privacyvriendelijke optie te duwen", terwijl de nieuwe privacywet juist tot doel heeft om gebruikers zelf over het delen van persoonsgegevens te laten beslissen.

Volgens Facebook heeft het bedrijf "iedereen in heldere taal gevraagd om belangrijke privacyinstellingen te controleren, en om keuzes te maken over drie belangrijke onderwerpen". Daarmee zijn de privacyinstellingen in lijn met de nieuwe privacywet, aldus het bedrijf.

Lang onderzoek

De privacywaakhond begon het onderzoek in 2015, nog voordat de nieuwe Europese privacywetgeving af was. Dat het onderzoek zo lang duurde komt volgens de privacywaakhond onder meer doordat Facebook weigerde informatie te verstrekken. Uiteindelijk moest de privacywaakhond dreigen met boetes om die informatie toch te krijgen.

Desondanks zegt Facebook in een reactie het "constructieve overleg" met de Autoriteit Persoonsgegevens "op prijs te hebben gesteld". Wel is het bedrijf blij dat het onderzoek is afgerond.