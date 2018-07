Grot waarin Thaise voetballers vastzitten is kilometerslang doolhof

De grot is alleen begaanbaar van november tot juni, omdat het in die maanden geen regenseizoen is. Maar zelfs dan kun je zomaar verdwalen in de grot. Iemand die dat overkwam, is Intu Incharoen. De Thai bezocht in 2002 met een stel vrienden de grot en raakte de weg kwijt. De paniek was groot, weet hij nog. "Ik was zo verdwaald dat ik er bijna niet meer uitkwam. Het is is echt een doolhof."

Uiteindelijk lukte het toch om de grot alsnog veilig te verlaten. Toen ze uit een naastgelegen kamer vrouwen om hulp hoorden schreeuwen, besloten ze op het geluid af te gaan. De twee groepen vonden elkaar en konden de grot uiteindelijk veilig verlaten. "Het was een wonder", zei Intu.

"Je kunt zomaar ergens in een gang terechtkomen, want daar zijn er heel veel van. Die gangen zijn zo diep, dat je niet eens kunt zien waar ze eindigen."

Volgens Intu waarschuwen ouders hun kinderen altijd om niet de grot in te gaan. "De grot is een verboden plaats. Ouders zeggen altijd: je mag overal naartoe, behalve naar de grot."