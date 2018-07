FNV daagt Sandd voor de rechter om betaling personeel

Vakbond FNV heeft postbedrijf Sandd gedagvaard. Het postbedrijf houdt zich niet aan de afspraken uit de cao en betaalt werknemers daardoor te weinig, zegt de vakbond.

"Rijk worden over de ruggen van mensen die ten onrechte alleen maar het minimumloon betaald krijgen - of soms nog minder omdat Sandd niet alle gewerkte uren betaalt - is te gek voor woorden", zegt FNV-bestuurder Ger Deleij.

Sandd ontkent en zegt zich aan alle geldende wet- en regelgeving te houden.

Het is niet de eerste keer dat de vakbond met het postbedrijf overhoop ligt. In mei diende FNV een klacht in bij de Inspectie SZW tegen Sandd. Het bedrijf zou extra gewerkte uren niet uitbetalen, waardoor werknemers minder dan het minimumloon verdienen.