Oppositie in senaat hekelt rol D66 bij afschaffen referendum

Ook de Eerste Kamer staat achter het verdwijnen van het raadgevend referendum. De senaat heeft vandaag de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van het voorstel van het kabinet erover.

Een groot deel van de oppositie keert zich in felle bewoordingen tegen het wetsontwerp van D66-minister Ollongren, maar de uitkomst van het debat lijkt wel vast te staan: een meerderheid steunt het kabinet. Er is nog wel enige discussie over het tijdstip van inwerkingtreding.

Geen alternatief

In het regeerakkoord staat dat het raadgevend referendum niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht en dat het daarom wordt afgeschaft.

In de Eerste Kamer hekelen de tegenstanders van afschaffing het schrappen van het referendum, "zonder dat er een gelijkwaardig alternatief" is. Er is ook veel kritiek op dat over de intrekkingswet zelf geen referendum mogelijk is en dat het instrument niet is geƫvalueerd.

Veel senatoren richten hun pijlen vooral op regeringspartij D66, van oudsher pleitbezorger van referenda. D66 zou een "pure regentenpartij" zijn geworden en het referendum hebben "geofferd aan de machtspolitiek".

Wachten op rechter

Regeringspartij VVD is er niet rouwig om als het raadgevend referendum verdwijnt. De partij vindt het juist van moed getuigen dat het kabinet af wil van het instrument. Ook de ChristenUnie heeft "ernstige bedenkingen" bij het raadgevend referendum.

De oppositie dringt er bij het kabinet op aan de afschaffingswet niet in te voeren voordat de rechter uitspraak heeft gedaan: de beweging 'Meer democratie' heeft een rechtszaak tegen de Staat aangespannen om alsnog een referendum over de afschaffing van het referendum af te dwingen. De Haagse rechtbank doet daarover op 1 augustus uitspraak.

Minister Ollongren antwoordt de Eerste Kamer later vandaag. De stemming is volgende week.