Britse ziekenhuismedewerkster verdacht van reeks babymoorden

De Britse politie heeft een medewerkster van een ziekenhuis in Cheshire gearresteerd op verdenking van de moord op acht pasgeboren baby's en poging tot moord op zes zuigelingen. Volgens de politie van het Engelse graafschap is de arrestatie een belangrijke stap voorwaarts in een langer lopend onderzoek naar de dood van in totaal zeventien baby's op de afdeling neonatologie van een ziekenhuis in Cheshire. Onduidelijk is of het om een arts of verpleegkundige gaat.

De baby's overleden in de periode juni 2015 tot juli 2016. In die periode werden ook vijftien pasgeborenen op dezelfde afdeling heel ziek, maar dat bleek niet fataal. De politie onderzoekt de zaak sinds mei vorig jaar en spreekt van een "zeer ingewikkelde en gevoelige" zaak.

Speciaal opgeleid personeel begeleidt de ouders van de betrokken baby's, aldus de politiefunctionaris die het onderzoek leidt. "Dit is een buitengewoon moeilijke tijd voor alle betrokkenen. Er zijn een aantal rouwende gezinnen die antwoorden willen op de vraag wat er is gebeurd met hun kind."