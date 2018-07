Harleydag Woerden verboden, gemeente kan veiligheid niet garanderen

De jaarlijkse Harleydag in Woerden mag niet doorgaan van de gemeente. De kans is te groot dat het uit de hand loopt.

"Gezien de banden tussen verschillende motorclubs en een aantal incidenten in Woerden waarbij leden van motorclubs betrokken zijn, sluit de gemeente gewelddadige confrontaties tijdens het evenement niet uit", meldt Woerden. Met het oog op de veiligheid wordt het evenement daarom afgelast.

Organisator Hennie Achterberg zei eerder dat het evenement al zeventien jaar zonder problemen wordt georganiseerd. Maar dat is volgens de gemeente geen garantie dat het ook nu goed zal verlopen. "Het beeld rond Outlaw Motor Gangs is veranderd en daarmee staat ook de Harleydag Woerden in een ander daglicht."

Verbod Satudarah

Daarnaast zijn er banden tussen de organisatie van de Harleydag en Satudarah. "In het verleden was de aanwezigheid van Satudarah geen discussiepunt", schrijft de gemeente.

"Nu Satudarah door de rechter verboden is, ligt dit anders." Na overleg met de veiligheidsregio en de politie heeft de gemeente daarom besloten geen vergunning af te geven voor de Harleydag op 14 juli, meldt RTV Utrecht.

Meerdere incidenten

De afgelopen periode waren er aanslagen op verschillende media waarbij er een link was met Woerden. Zo werd de 41-jarige Richard Z. uit Woerden aangehouden voor betrokkenheid bij de beschieting van het Amsterdamse kantoorpand van tijdschriften Panorama en Nieuwe Revu.

Volgens de politie is hij lid van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Leden van deze club zouden voor spanningen zorgen in Woerden, door zich op intimiderende wijze te gedragen, met name in de horeca.

Ook werd in Woerden een auto gestolen die later werd gebruikt bij een nachtelijke aanslag op het Telegraaf-gebouw in Amsterdam.