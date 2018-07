Arjan Noorlander nieuwe politiek duider Nieuwsuur

EU-correspondent Arjan Noorlander (1977) is de nieuwe politiek duider van Nieuwsuur. Hij volgt per 1 september Dominique van der Heyde op, die diezelfde dag chef wordt van de Haagse redactie van de NOS.

Met Noorlander krijgt Nieuwsuur een duider die zijn sporen in met name de politieke verslaggeving heeft verdiend. Hij begon in 1999 als stagiair bij de Haagse redactie van de NOS. Hij bleef daar nog tien jaar, als redacteur, coördinator en verslaggever radio en tv. Het was een periode waarin de Haagse politiek definitief veranderde door de moord op Pim Fortuyn, het einde van de paarse kabinetten en de opkomst van nieuwe partijen.

Daarna was hij bijna vier jaar verslaggever economie, een periode die deels samenviel met de bankencrisis. De afgelopen vier jaar werkte hij als correspondent bij de EU en de NAVO in Brussel.