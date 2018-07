6 jaar cel geëist tegen Syriëganger Victor D. uit Heeten

Tegen Syriëganger Victor D. uit Heeten is zes jaar gevangenisstraf geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het volgen van een terroristische training in een strijdgebied.

D. was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam, meldt RTV Oost. Hij zit vermoedelijk nog altijd in Syrië, waarschijnlijk in de stad Idlib of de omgeving daarvan. Ruim vijf jaar geleden vertrok de postbode naar Syrië om te strijden tegen president Assad.

Volgens D. ging hij niet naar Syrië "om dood en verderf te zaaien maar om de Syrische bevolking de helpende hand te bieden". Het OM is het daar niet mee eens en heeft de rechtbank gevraagd om een bevel tot gevangenneming, zodat hij kan worden uitgeleverd aan Nederland.

Naast D. staan nog vier andere Nederlandse jihadisten terecht. Ook zij zitten nog in het buitenland.