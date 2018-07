Wekdienst 3/7: Rutte ontvangt May en opnieuw zomerse dag

En dan nog dit:

Nu de twaalf Thaise jongens en hun trainer levend zijn gevonden in de grot waar ze al ruim een week vastzitten, is het de vraag: hoe komen ze weer veilig naar boven? Volgens de Belgische duiker Ben Reymenants, die betrokken is bij de reddingsactie in Thailand, is dat nog niet zo eenvoudig.

Want haast is geboden: als de jongens de komende dagen niet naar boven worden gehaald, moeten zij er namelijk nog maanden zitten. "Over 72 uur worden hevige stormen verwacht, waardoor de grot grotendeels onder water zal lopen", zei Reymenants gisteravond.

Komen ze voor die tijd niet uit de grot, dan moeten ze zeker drie maanden wachten totdat het waterpeil in de grot weer voldoende gezakt is. In dat geval worden er twee artsen naar de jongens gestuurd, die de jongens zullen verzorgen.

Bekijk hier de eerste beelden van de jongens in de grot: