Brand bij afvalverwerker in Hengelo na twee dagen onder controle

Na twee dagen blussen is de brand bij afvalverwerker Twence in Hengelo onder controle. Rond 20.30 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De brand brak zaterdagavond uit. Er stond toen een afvalberg van ongeveer 200 bij 100 meter in brand, meldt RTV Oost. Niet alleen in Twente hadden mensen de afgelopen dagen last van de rook. Ook in Deventer en Kampen klaagden mensen over stank.

Het blussen kostte veel werk. Dat kwam onder meer doordat het vrij warm was. "Dat maakte het werk extra zwaar", meldt de brandweer. Defensie verleende meerdere keren met een blushelikopter bijstand bij de bestrijding van het vuur.

Vanavond liet de brandweer weten dat de hulpdiensten teruggingen naar de kazerne.