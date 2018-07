Grapperhaus: misschien ook bij sommige verdachten dna afnemen

Minister Grapperhaus overweegt eerder dna af te laten nemen bij verdachten zonder bekend woonadres. Hij onderzoekt de mogelijkheid om bij die groep al dna af te nemen als ze nog slechts verdachte zijn en worden vastgezet.

Vorige maand onthulde Nieuwsuur dat in de databank van het OM het dna ontbreekt van meer dan 20.000 veroordeelden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Grapperhaus dat het daarbij bijna altijd gaat om mensen zonder bekend adres, of een adres in het buitenland.

Lastig

Iedereen die is veroordeeld voor een ernstig misdrijf, krijgt een oproep om dna-materiaal af te staan. Wie niet komt opdagen, wordt opgespoord. Bij mensen zonder bekend adres blijkt dat vaak lastig, schrijft Grapperhaus. Daarom treft hij voorbereidingen om bij deze mensen wangslijm af te nemen als ze in verzekering worden gesteld.

Maar dna afnemen bij verdachten die nog niet veroordeeld zijn, ligt juridisch gevoelig. Het is mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Maar het probleem van de ontbrekende profielen is urgent en daarom wil Grapperhaus er toch mee aan de slag.

Hij wil de wet niet veranderen voordat de huidige wet is geƫvalueerd. De resultaten daarvan worden in april 2019 verwacht. Tot die tijd gaat Grapperhaus de mogelijkheden onderzoeken. "Wil dit kans van slagen hebben en juridisch houdbaar zijn, moeten alle processen goed worden doordacht."

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de ontbrekende dna-profielen in de databank van het OM.