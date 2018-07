Fans van Broederliefde hebben pech door faillissement organisator

Fans van de de Rotterdamse rapgroep Broederliefde die kaarten hebben gekocht voor het concert dat begin juni zou plaatsvinden, zijn hun geld kwijt. Het optreden in Rotterdam werd afgelast, maar er was nog geen duidelijkheid over wat er zou gebeuren met de al gekochte tickets. De verkoper van de concertkaarten, Ticketmaster, gaf vandaag duidelijkheid in een mail.

In het bericht zegt Ticketmaster op te treden als bemiddelaar van MIM Productions, de organisator van het concert van de groep. "Wij zijn van hen afhankelijk voor het terugbetalen van de tickets."

Faillissement

Vandaag liet MIM Productions weten faillissement aan te gaan vragen. Omdat Ticketmaster nu geen geld krijgt voor de kaarten, krijgen de fans ook niks. "We kunnen tot onze spijt niet overgaan tot het terugbetalen aan jou en andere kaartkopers."

De rapgroep was niet beschikbaar voor commentaar. Twee weken geleden lieten de leden al weten dat het concert in het Sparta-stadion in Rotterdam op 2 juni niet doorging vanwege financieel wanbeheer, meldt RTV Rijnmond.

Hoeveel mensen er kaarten hadden gekocht voor het evenement, kon een woordvoerder van Ticketmaster niet zeggen vanwege een geheimhoudingsplicht. Ook is niet bekend hoeveel de kaarten kostten. Op Twitter wemelt het volgens de regionale omroep van teleurgestelde fans.