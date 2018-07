Trump ontmoet Rutte: 'relatie met Nederland beter dan ooit'

Rutte betrad het Witte Huis op de eerste plaats als de Nederlandse premier. In het NOS Journaal zei hij dat hij het met Trump wil hebben over de economische banden en de samenwerking op veiligheidsgebied, "om te laten zien dat we op die punten de Atlantische samenwerking willen handhaven".

Volgens NOS-correspondent Wouter Zwart gaat het er bij dit onderhoud voor Rutte om het gesprek door te komen, zonder dat er gekke dingen gebeuren.