Vlag halfstok in Overschild: 'Alles nóg onduidelijker na advies Mijnraad'

"Elke keer is er weer onduidelijkheid", vertelt De Vries. "En nu is het nóg onduidelijker geworden. De minister moet maar eens heel precies uitleggen waar wij in ons dorp, maar ook in Appingedam, in Ten Boer en in Loppersum, aan toe zijn."

Om welke huizen het allemaal gaat, is vanochtend niet verteld. "Adresgegevens hebben ze niet, maar ze hebben wel uitgerekend op een of andere magische wijze hoeveel huizen het zijn."

In Overschild is de schade door de aardbevingen bij veel huizen goed zichtbaar. De Vries laat de woning van een dorpsgenoot zien. "Van buiten ziet het er fantastisch uit, maar binnen merk je dat de vloer afloopt." In de trapkast staat een rode pilaar om de trap te ondersteunen. "Die zorgt ervoor dat het huis niet uit elkaar valt."