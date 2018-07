Man die kind overreed na kattenkwaad vrijgesproken van mishandeling

Een man uit Purmerend die vorig jaar over het been van een jongen reed nadat die kattenkwaad had uitgehaald, is vrijgesproken van zware mishandeling.

Het Openbaar Ministerie had een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen de 54-jarige man. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van 14 dagen en een taakstraf van 240 uur. Hij kreeg ook een rijontzegging opgelegd van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Een aantal jongeren was op 7 januari 2017 aan het belletje trekken bij de man. Vervolgens pakte hij zijn auto en reed hij achter de groep jongens aan. Een van hen werd aangereden, waarna hij viel. De man reed daarna over de jongen heen. De destijds 12-jarige Ivano brak zijn been en moest lang revalideren.

Verwerpelijk gedrag

De rechtbank vindt niet dat de man veroordeeld moet worden voor zware mishandeling. "Hoewel het gedrag van de man als verwerpelijk kan worden gezien, is niet voldaan aan het vereiste dat hij met zijn rijgedrag bewust een groot risico heeft genomen dat hij de jongen ernstig zou verwonden", oordeelt de rechtbank.

Volgens de rechter kan niet worden vastgesteld dat de man wist dat Ivano dicht naast zijn auto fietste. Ook kan niet worden bewezen dat de man wist dat de jongen was gevallen.

Wel vindt de rechter dat de man een risicovolle situatie heeft veroorzaakt door met zijn auto dicht achter de jongens aan te rijden. Hij heeft tijdens de achtervolging harder gereden dan toegestaan en verantwoord was, zegt de rechtbank. Ook heeft hij de jongeren opgejaagd en ze op "een grensoverschrijdende wijze" achtervolgd. Volgens de rechter waren de jongens bang en in paniek en probeerden ze aan hem te ontsnappen.

In Shock

De moeder van de inmiddels 13-jarige Ivano is verbaasd over de straf. "Bizar. Ik ben echt in shock", zegt ze tegen NH Nieuws. Ze had gehoopt op een hogere straf. "Dit is een leuke les in de opvoeding van kinderen: gebruik allemaal de auto als wapen", zegt ze cynisch.