Nederlands jongetje (4) verdronken in zwembad op Ibiza

Op het Spaanse eiland Ibiza is gisteren een Nederlandse kleuter verdronken in het zwembad van een hotel. Volgens Spaanse media gebeurde dat in hotel Marble Stella Maris in Sant Antoni. De 4-jarige jongen werd bewusteloos uit het water gehaald, het lukte niet om hem te reanimeren.

Reisorganisatie Corendon bevestigt dat de jongen is verdronken, maar wil uit privacy-overwegingen verder niets over de zaak zeggen. "Wij richten ons op de begeleiding van de nabestaanden", zegt een woordvoerder. De Guardia Civil, de Spaanse politie, is een onderzoek begonnen naar het ongeluk.

Volgens Spaanse media is het tragische incident 's middags gebeurd. Een medewerker van het hotel vond de jongen in het water. Vandaag zou een autopsie worden uitgevoerd op zijn stoffelijk overschot. De familieleden van de jongen hebben psychologische hulp gekregen.