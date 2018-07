Overheid neemt nog steeds te weinig mensen met een beperking aan

De overheid heeft vorig jaar meer arbeidsgehandicapten aan een baan geholpen, maar voldeed nog lang niet aan de afspraken die daarover zijn gemaakt in het sociaal akkoord in 2013.

Volgens die afspraken moesten er in 2017 tienduizend overheidsbanen voor mensen met een beperking bij komen, maar het werden er maar 6500, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Ze verwacht van de werkgevers in de overheidssector "een flinke inhaalslag".

Boetes

Als de banenafspraak ook volgend jaar niet wordt gehaald, dan worden er boetes in rekening gebracht, die kunnen oplopen tot vijfduizend euro per niet-ingevulde baan.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat er in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten moeten zijn gecreƫerd; 25.000 daarvan bij de overheid.

In de marktsector gaat het wel goed: de werkgevers daar moesten vorig jaar 30.000 gehandicapten aannemen, dat werden er 37.000.

Succesfactor

Volgens staatssecretaris Van Ark zijn er verschillende redenen waarom de overheid achterblijft, "maar de allesbepalende succesfactor is de wil en het enthousiasme bij de werkgever".

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 kunnen mensen met een beperking niet meer aan het werk in sociale werkplaatsen. Het is de bedoeling dat ze bij een gewone werkgever aan de slag gaan, eventueel met begeleiding.

Van Ark gaat deze zomer maatregelen uitwerken om meer mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen.