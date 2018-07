Van verborgen kerken tot heilig regenwoud: dit is het nieuwe werelderfgoed

De handelspost Hedeby...

...of althans de overblijfselen ervan, in de buurt van het Noord-Duitse Schleswig, stammen uit de periode van het jaar 0 tot ongeveer 1500. De wegen, gebouwen en een haven lagen op de handelsroute tussen het Frankische Rijk in het zuiden en het Deense koninkrijk in het noorden. Vanwege het rijke archeologische materiaal is de plaats volgens Unesco belangrijk voor het begrijpen van de periode van de Vikingen.