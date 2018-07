Ed Sheeran krijgt geen toestemming voor bouw eigen trouwkapel

Het bouwproject had al vertraging opgelopen, omdat natuurorganisaties vreesden dat de kapel de leefomgeving van een zeldzame salamandersoort zou verstoren.

Sinds 2012 bezit Sheeran een landhuis in het dorpje Dennington. Hij breidde zijn landgoed de afgelopen jaren gestaag uit door de huizen van drie buren op te kopen. De lokale bevolking heeft Dennington inmiddels omgedoopt tot "Sheeranville".

Biercafé mocht wel

De zanger kreeg eerder wel toestemming van de gemeente voor het bouwen van onder meer een muziekkamer, een ondergrondse bioscoop, een boomhut en een biercafé op zijn landgoed. Maar de trouwkapel blijkt een brug te ver.

Het is onduidelijk waar Sheeran nu gaat trouwen. In januari maakte hij zijn verloving met Seaborn wereldkundig. Sheeran was vorige week nog in Amsterdam voor twee uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena.