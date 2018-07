1700 illegale geiten ontdekt bij boer in Waalre

Op een boerenbedrijf in Waalre is bij toeval een illegale geitenhouderij ontdekt. In de stal stonden 1700 jonge geiten, terwijl de boer alleen een vergunning heeft voor het houden van kalveren, varkens en paarden.

Wat de situatie extra opmerkelijk maakt, is dat de provincie Noord-Brabant al een jaar geen nieuwe geitenhouderijen meer toestaat vanwege gezondheidsrisico's. Vorig jaar werd na onderzoek duidelijk dat mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Dwangsom

Volgens de gemeente Waalre werden de geiten ontdekt tijdens een reguliere milieucontrole. De eigenaar dacht dat hij misschien wel een vergunning voor de dieren zou kunnen krijgen, maar daar is volgens de gemeente geen kans op.

Ook verklaarde de boer dat hij al eerder jonge geiten op zijn terrein had. Die zijn vervolgens naar geitenfokkerijen elders in het land gebracht. Ook dat gebeurde zonder vergunning.

De boer heeft nu de opdracht gekregen zijn 1700 geiten voor 1 september te verplaatsen, meldt Omroep Brabant. Doet hij dat niet, dan krijgt hij een dwangsom van 10.000 euro per week dat de dieren er nog staan.