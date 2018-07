Podcast #DeDag: Hoe bereidt Rutte zich voor op een gesprek met Trump?

Premier Rutte stapt vandaag het Oval Office binnen voor zijn ontmoeting met president Donald Trump. Nederlandse media beschrijven uitgebreid wat de twee gaan bespreken, maar hoe gaat het er áchter de schermen aan toe? Oud-diplomaat Ben Bot neemt ons mee door de diplomatieke wandelgangen van het Witte Huis. "Je bespreekt alle tactieken door met een team, maar een goede ervaren premier beslist on the spot hoe hij reageert."

Waarom lopen sommige moordonderzoeken vast? Onderzoeksjournalist Sanne Boer dook voor VPRO Argos in de moord op tennisleraar Patrick van der Bolt, die op tweede kerstdag 2002 dood in zijn flat in Heerlen werd gevonden. Ze sprak vrienden, familieleden, kennissen en onderzoekers en met resultaat: de cold case word mogelijk heropend. In De Dag vertelt voor welke soms moeilijke keuzes ze komt te staan als journalist. En tot slot kijken we terug op het leven van de Nederlandse kunstenaar Armando.