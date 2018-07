Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit

Een meerderheid van de piloten heeft weleens te vermoeid of ziek een vliegtuig bestuurd. Uit een peiling van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) komt naar voren dat 62 procent er weleens te laat is achtergekomen dat er niet had mogen worden vertrokken.

VNV-voorzitter Van den Hudding noemt de bevindingen zorgelijk. Hij wijt het hoge percentage deels aan de werkdruk. Bijna negen op de tien piloten vinden dat de druk de afgelopen tien jaar is toegenomen.

Een andere factor is trots, denkt Van den Hudding. "Een piloot denkt makkelijk: dat los ik wel even op. Morgen slaap ik wel een nacht goed", zei hij in het NPO Radio 1-programma 1 op 1.

Drempel

Van den Hudding noemt de drempel voor een piloot om zich ziek te melden heel hoog. Terwijl de procedure volgens hem helder is: "Ben je niet fit om de vlucht veilig uit te voeren, dan voer je hem niet uit."

Aan de peiling van de VNV deden ongeveer 1200 piloten mee. Dat is een derde van het ledenaantal.