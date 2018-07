Monumentaal treinstation Detroit krijgt nieuw leven, gestolen klok komt thuis

In de Amerikaanse industriestad Detroit is een antieke klok opgedoken die ooit in de hal hing van Michigan Central Station. Het vervallen monumentale gebouw werd onlangs aangekocht door Ford, dat er onder meer kantoren wil vestigen voor 2500 werknemers. Ook komen er luxe woningen.

De dief heeft de klok na het nieuws over de renovatie aan Ford teruggegeven. De autofabrikant wil het voormalige station zoveel mogelijk in oude luister herstellen en heeft nu ook een wensenlijstje gemaakt van spullen die in de loop van de jaren uit het oude station zijn gestolen.

Het renovatieplan en het wensenlijstje kregen veel aandacht in de Amerikaanse pers, en degene die de klok in bezit had nam contact op met het Henry Ford Museum.