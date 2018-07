De bussen rijden weer, maar Henry wist van niks (en dat kost hem 5 uur)

Niet iedereen had vanmorgen meegekregen dat de staking in het streekvervoer voorbij is. Nijmegenaar Henry Hommes stond voor dag en dauw op om met de brommer naar zijn werk in Elspeet te gaan. Toen hij daar 2,5 uur later aankwam, hoorde hij pas dat de bussen gewoon reden.

Hommes (60) werkt pas sinds een paar maanden bij een nieuwe baas en moest vorige week al drie vrije dagen opnemen omdat hij niet op zijn werk kon komen. "Die had ik net opgebouwd en ben ik nu dus weer kwijt", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Om vandaag wel gewoon te kunnen werken, besloot hij de brommer te pakken. Hij moest daarvoor in alle vroegte opstaan en lag dus al in bed toen bekend werd dat de stakingen in het openbaar vervoer voorbij waren.