'Indonesische troepen moorden straffeloos in Papoea'

Indonesische troepen hebben sinds 2010 ten minste 95 mensen om het leven gebracht in de provincies Papoea en West-Papoea. De meeste daders zijn daarvoor nooit ter verantwoording geroepen of veroordeeld, concludeert Amnesty International in een rapport.

De meeste slachtoffers hielden zich bezig met zaken die niets te maken hadden met het streven naar onafhankelijkheid van Indonesiƫ, dat op Papoea in brede kring leeft. Ook werden mensen gedood bij vreedzame acties zoals demonstraties of het hijsen van de verboden vlag van een onafhankelijk Papoea, stelt Amnesty.

In slechts enkele gevallen zijn disciplinaire maatregelen genomen tegen de betrokken militairen en politieagenten of is er een rechtszaak geweest voor een militaire rechtbank.

Grote cultuuromslag

Volgens Amnesty is er een rechtstreeks verband tussen de mate van straffeloosheid en het doorgaan van de mensenrechtenschendingen in Papoea. Er zou niet alleen onderzoek moeten worden gedaan naar de daders, maar ook naar de betrokkenheid van hun meerderen.

Nederland steunt een programma ten bate van de politie in Papoea. De effecten daarvan worden tenietgedaan door het politiegeweld en de straffeloosheid, zegt Amnesty. De organisatie vindt dat de relatie tussen dorpsbewoners en agenten alleen kan verbeteren als de politie de mensenrechten respecteert, maar dat vergt "een grote cultuuromslag" bij de centrale overheid.