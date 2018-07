Van redder tot professional: Franse 'balkonheld' is begonnen bij de brandweer

De Malinees die de bijnaam 'Spider-Man' kreeg nadat hij een bungelende kleuter van een balkon had gered, is begonnen bij de Parijse brandweer. Deze baan was een beloning voor zijn heldhaftige daad. Gisteren had hij zijn eerste werkdag, zegt een woordvoerder tegen CNN.

De 22-jarige Mamoudou Gassama klom in mei vanaf de buitenkant van een gebouw vier verdiepingen omhoog naar een jongetje dat aan een balkonrand hing. De man pakte vervolgens het jongetje bij zijn arm om hem weer op het balkon te hijsen.

De reddingsactie ging meteen viral: