Leerling geschorst na 'grap' met docent in nazifilmpje

Een leerling van het Corderius College in Amersfoort is geschorst na het maken van een nazifilmpje met daarin een docent. De scholier had het hoofd van de docent gemonteerd op beelden van nazipraktijken. Het filmpje belandde vervolgens op internet.

"Het is een zogenaamd geintje", zegt rector Egbert Boerma tegen RTV Utrecht. "Maar er zijn geintjes met verstrekkende gevolgen. Dat moeten leerlingen wel weten en soms moeten ze het ook een beetje voelen."

De docent heeft aangifte gedaan bij de politie en de schoolleiding heeft het kind enkele dagen geschorst. "In dit geval is echt een grens overschreden. Dit is aangiftewaardig, het tast het persoonlijke aan. Misbruik van de naam en goede eer op het internet. Smaad."

Voorbeeld stellen

Volgens Boerma worden leerlingen op het Corderius College juist bewust gemaakt van potentiƫle valkuilen op sociale media. Daarom wordt het de leerling ook erg kwalijk genomen wat er is gebeurd.

"Een keer een hoofd plakken op een pornoster of zo, daar vallen we echt niet van om. Maar op het moment dat het echt mensen gaat raken en dat het iets doet met iemand, als je wordt geprojecteerd als nazimisdadiger, dan is de grens voorbij en dan grijpen we in." Volgens Boerma schorst hij de scholier niet graag, maar moet er een voorbeeld gesteld worden voor andere leerlingen van de middelbare school.

Uit privacyoverwegingen wil de school niet zeggen of de dader een jongen of een meisje is. Op het Corderius College wordt mavo, havo, atheneum en gymnasium onderwezen.