Familie India pleegde mogelijk zelfmoord in occult ritueel

Leden van een familie die gisteren dood werden gevonden in New Delhi hebben waarschijnlijk collectief zelfmoord gepleegd in een occult ritueel. In de woning waar het is gebeurd zijn aantekeningen gevonden die wijzen op een religieus motief.

Gisteren werden elf mensen door een buurman dood aangetroffen in een woning boven hun winkel. De man was gaan kijken omdat de zaak nog niet open was. Onder de doden zijn twee tieners en hun oma van in de 70.

Naar nu blijkt hielden de familieleden sinds enkele maanden een soort dagboek bij waarin oude, tantra-achtige teksten worden geciteerd. "Allen moet op de juiste wijze geblinddoekt worden en alleen het zenith mag zichtbaar zijn. Er moet een sari (de traditionele Indiase omslagdoek) worden gebruikt in combinatie met een touw", staat op een van de laatste pagina's.

Ongeluk

Blijkbaar was de familie uit op "collectieve verlossing". In de notities staan zelfs de ideale dagen beschreven om het ritueel dat tot de gezamenlijke zelfdoding leidde uit te voeren. "Aanbid de boom zeven dagen op rij met veel toewijding. Als er iemand thuiskomt, wacht dan tot de volgende dag. Kies donderdag of zondag als dag voor de daad."

Bekenden van de familie zeggen dat ze zijn getekend door een ongeluk, dat een van de mannen zo'n tien jaar geleden kreeg en dat hem zijn spraakvermogen kostte. Toen hij niet beter werd door een medische behandeling, begon de familie in gebeden om zijn genezing te vragen. De man kreeg zijn stem inderdaad terug, waarna de familie diep religieus werd en daar ook naar leefde.

Geboeid en gekneveld

De staat waarin de lichamen werden gevonden wijst erop dat de familie de aanwijzingen voor het macabere ritueel heeft opgevolgd. Ze waren geboeid en gekneveld volgens de instructies, en ze waren opgehangen in groepjes van drie. Het lichaam van een oudere vrouw lag op de grond: "Oudere vrouwen kunnen niet staan, dus zij mogen liggen in een andere ruimte."

Ook wordt erop gezinspeeld dat de familie eerder heeft geprobeerd collectief zelfmoord te plegen. "Iedereen moet zich op een punt concentreren met nog meer toewijding dan de vorige keer. Als dat gebeurt, is de juiste weg geplaveid." De aantekeningen worden nu door handschriftdeskundigen onderzocht.