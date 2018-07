Spectaculaire ontsnapping Franse crimineel gefilmd door medegevangenen

Faïd werd bevrijd toen hij met zijn broer in een bezoekersruimte zat, van waar hij relatief makkelijk kon worden meegenomen. De actie duurde maar een paar minuten en er raakte niemand bij gewond. De gegijzelde piloot werd later vrijgelaten.

De Franse autoriteiten zitten in hun maag met de sensationele actie, ook omdat Faïd al eerder uit een gevangenis wist te ontsnappen. Er zijn bijna 3000 politiemensen en gendarmes ingezet bij een klopjacht op de voortvluchtige.

Faïd is al verschillende keren veroordeeld en was nu bezig aan een celstraf van 25 jaar wegens een gewelddadige roofoverval, waarbij in 2010 een agente om het leven kwam.