Wekdienst 2/7: gasbesluit Wiebes en Rutte op bezoek bij Trump

Moet je de deur uit? Dit is het overzicht van de files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Minister Wiebes maakt bekend hoe het verdergaat met de versterking van de huizen in Groningen, nu bekend is dat de gaskraan in 2030 dichtgaat.

Rutte ontmoet president Trump in het Witte Huis. Ze zullen spreken over onder meer handel, veiligheid en defensie. Het is de eerste officiële ontmoeting tussen Rutte en Trump.

De gedupeerde vmbo-leerlingen uit Maastricht krijgen vandaag te horen of en wanneer zij hun gemiste schoolexamens kunnen inhalen.

Het tennistoernooi Wimbledon gaat van start. Namens Nederland doen Arantxa Rus, Kiki Bertens en Robin Haase mee.

In de achtste finales op het WK voetbal staan vandaag om 16.00 uur Brazilië-Mexico en om 20.00 uur België-Japan op het programma.

Wat heb je gemist?

Links-nationalistische López Obrador wordt president van Mexico

De presidentsverkiezingen in Mexico zijn zoals verwacht gewonnen door de links-nationalistische López Obrador. In de exitpolls heeft hij een ruime voorsprong op zijn belangrijkste tegenstander, de conservatieve Anaya.

De 64-jarige López Obrador stond in de peilingen al ruim aan kop. De oud-burgemeester van Mexico-Stad presenteerde zich in de campagne als een outsider, die niet betrokken is bij de grootschalige corruptie in het land. Hij beloofde een vreedzame, sociale revolutie in Mexico.

Anders nieuws uit de nacht