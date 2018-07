Choreograaf van hitmusicals 'Cats' en 'Phantom' overleden

Geen van die producties kon echter op tegen het succes van Lloyd Webbers Cats (1981)en The Phantom of the Opera (1986). Beiden gelden nog altijd als de twee meest succesvolste musicals ooit. Cats haalde bijna 9000 voorstellingen in Londen en bijna 7500 in New York. Phantom loopt nog altijd in beide steden en is meer dan 20.000 keer opgevoerd.

Vorige maand was Lynne nog aanwezig bij een ceremonie in Londen om het theater waar Cats in première ging te hernoemen. Het New London Theatre heet voortaan het Gillian Lynne Theatre. Het was de eerste keer dat een gebouw in het West End naar een vrouw van niet-koninklijke bloede werd vernoemd.