Springkasteel ontploft op Brits strand: meisje komt om

Op het strand van het Britse Norfolk is een meisje op een tragische manier om het leven gekomen. Het meisje werd zo'n zes meter de lucht in geslingerd toen het springkussen waar zij op aan het spelen was explodeerde, zo melden ooggetuigen aan Britse media.

Het incident gebeurde vanochtend. Op het strand waren voor de gelegenheid twee springkussens geplaatst, waarvan er een door nog onbekende oorzaak explodeerde. Het meisje raakte door het ongeluk zwaargewond en overleed aan haar verwondingen.

Vanwege het mooie weer waren vanochtend veel mensen op het strand, waardoor veel strandgangers getuige waren van het ongeluk. Op Facebook spreekt een ooggetuige van "het gruwelijkste" dat ze in haar leven heeft gezien. "Laat je kinderen niet op springkastelen springen in deze warmte."

Het is niet duidelijk of de hitte ook de oorzaak is van de explosie. Over de identiteit van het meisje is verder niets naar buiten gebracht.