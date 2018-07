Op steeds meer plekken wordt het slavernijverleden herdacht, zoals in Tilburg

Hij noemt die ontdekking bijzonder. "Zeker omdat ik er nooit zo bij heb stilgestaan, omdat het mij nooit was verteld. De grootte van het slavernijverleden was een schokkende ervaring. En dat mijn familie betrokken was, is bijzonder. Het komt dichtbij dan. Dat er familie van mij betrokken is geweest bij zo'n grote gebeurtenis in de geschiedenis."

Kinderen

Stam wil de geschiedenis ook aan zijn kind meegeven. "Door hem in contact te brengen met de Surinaamse cultuur, en misschien over een tijdje wel mee te nemen naar Suriname. Het leven daar te laten zien, en gedenkplekken te laten zien die met het slavernijverleden te maken hebben."

Volgens hem is er op scholen ook nog te weinig aandacht voor het slavernijverleden. "Misschien is het goed als mensen met een Surinaamse achtergrond het verhaal van de slavernij in de klas komen vertellen. Om het wat levendiger te maken dan een saai geschiedenisboek."

In deze video zie je hoe Kenneth de herdenking in Tilburg beleeft: