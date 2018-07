Doden bij aanslag met autobom op Frans-Malinese patrouille

In Mali zijn zeker twee burgerdoden gevallen toen een autobom ontplofte in de buurt van een patrouille waaraan Franse en Malinese militairen deelnamen. Dit melden lokale autoriteiten, die verder spreken van zo'n twaalf gewonden, onder wie 4 tot 8 Franse militairen.

De Franse militaire missie in het gebied meldt dat twee Franse voertuigen bij de aanslag zware schade hebben opgelopen, en dat de militairen zijn geƫvacueerd naar hun basis.

De aanslag was in de buurt van de plaats Gao, in Centraal-Mali. In de omgeving zijn ook Nederlandse militairen gelegerd. De Nederlandse missie wordt eind dit jaar beƫindigd.