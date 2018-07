Explosie bij dierenambulance Dordrecht, twee dieren dood

Bij een explosie bij het gebouw van de dierenambulance in Dordrecht zijn gisternacht twee dieren omgekomen. De eigenaresse van het gebouw - waarin ook een hondentrimsalon zit - noemt het een "mislukte aanslag". Ze zegt al langer last te hebben van pesterijen via de telefoon en sociale media.

Omwonenden hoorden in de nacht van vrijdag op zaterdag een harde knal rond 01.40 uur. Op het moment van de explosie waren twaalf dieren aanwezig in het pand, waaronder konijnen, vogels en chinchilla's. De twee konijnen die omkwamen, zijn waarschijnlijk van de schrik overleden, zegt eigenaresse Hannie (die niet met achternaam genoemd wil worden) bij RTV Rijnmond.

Zwaar vuurwerk

Volgens haar kwam de explosie door een cobra - zwaar vuurwerk - die tegen de etalageruit was geplakt. Eerder gisternacht sprak een onbekende een dreigement in op de voicemail van een van de medewerkers van de dierenambulance.

"Er is in de dierenwereld veel haat en nijd", zegt Hannie. Zij vermoedt dat een deels mislukte reddingsactie voor een aantal vogels aanleiding is voor de treiterijen. Een voorbijganger nam een paar weken geleden drie niet uitgekomen eieren mee naar huis en liet ze daar uitkomen. "Daarna hebben we de kuikens met de dierenambulance bij de ouders teruggeplaatst, maar dat is helaas mislukt. Toen begonnen de negatieve en vervelende reacties op Facebook", aldus Hannie.

De politie laat weten de zaak te onderzoeken. Voorlopig maakt de eigenaresse zich naar eigen zeggen geen zorgen: "Ik ben niet zo bang aangelegd."