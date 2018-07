Busstaking frustreert 'fossielvrij' Fries milieufeest

Ook al is het wat minder feestelijk dan bedoeld, de Elfwegentocht is vandaag gewoon begonnen. In heel Friesland gaan mensen proberen om twee weken lang 'fossielvrij' te reizen. De bedoeling was dat streekbussen een groot deel van het vervoer zouden overnemen, maar de staking van buschauffeurs maakt dat onmogelijk. Iedereen die een speciaal busabonnement heeft aangeschaft, krijgt zijn of haar geld terug.

De Elfwegentocht is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het idee ontstond drie jaar geleden, met een knipoog naar de Elfstedentocht. "Die is al meer dan twintig jaar niet gereden. De Friezen hebben daar hun buik van vol. Als de opwarming van de aarde niet stopt, komt de Elfstedentocht er nooit meer", aldus projectleider Bouwe de Boer.

Blauwe diesel

Gisteren deed de organisatie nog een oproep aan de chauffeurs om gedurende de komende twee weken niet te staken. Maar aan die oproep wordt geen gehoor gegeven. Wel laat vervoersbedrijf Arriva in Heerenveen vandaag weten dat iedereen die een speciaal busabonnement heeft gekocht voor de komende twee weken, geld terugkrijgt. Het gaat om een bedrag van ruim twintig euro per persoon.

Arriva weet niet hoeveel mensen het abonnement hebben gekocht. Het bedrijf zegt bij Omrop Fryslân speciaal voor het evenement 125.000 liter zogenoemde blauwe diesel (gemaakt van afvalolie) te hebben ingekocht om bussen de komende weken op te laten rijden.