Europa deze week: oplossingen op termijn

Het zou gaan over brexit, over de verbouwing van de euro-zone, over de toetreding van Albaniƫ. Maar al die onderwerpen stonden op de EU-top van afgelopen week in de schaduw van een onderwerp: migratie.

Wat de migratiecrisis wordt genoemd, is eigenlijk een politieke crisis. Het aantal migranten dat probeert de EU binnen te komen, is in jaren niet zo laag geweest. De pijn zit hem in de aanpak en de verdeling, de solidariteit tussen de lidstaten.

