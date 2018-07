Beruchte Franse bankovervaller ontsnapt met helikopter

Hij gebruikte bij de overval in de buurt van Parijs explosieven en gijzelde de geldlopers. Terwijl de sirenes op de achtergrond al te horen waren, droegen Faid en zijn handlangers zakken vol met geld naar een busje.

Er volgde een schietpartij met de politie waarbij Faïd in zijn been werd geraakt. De overvallers konden wegkomen met miljoenen aan euro's. Bloedsporen leidden naar Faïd en kon hij worden opgepakt.

In een interview zei hij later dat hij een grote fout had gemaakt door alle zakken met geld mee te willen nemen. Als hij minder hebzuchtig was geweest, had hij de politie kunnen ontlopen. "Het was de grot van Ali Baba", zei hij over de buit.