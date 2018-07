Bosbad Vledder loopt leeg

Het Bosbad in Vledder is afgelopen nacht bijna helemaal leeggelopen. Er is per ongeluk een verkeerde klep opengezet. Daardoor is zeshonderd kuub water weggestroomd.

Er zit nu te weinig water in het bad om te kunnen zwemmen. Vrijwilligers zijn volgens RTV Drenthe druk bezig om het bad weer te vullen. Ze worden geholpen door de brandweer uit het Drentse dorp.

Het Bosbad is vandaag wel open. In het peuterbad staat genoeg water voor de kleintjes. In de loop van de dag moet er ook weer genoeg water staan in het gewone bad om te zwemmen. "Om de pijn wat te verzachten is de entree gratis", aldus het bad op de website.