Marokko wil uitleg van Nederland over uitspraken minister Blok

De Nederlandse ambassadeur in Marokko is om tekst en uitleg gevraagd over uitspraken van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Blok zei vorige week dat de straffen die zijn opgelegd aan protestleiders in het Rifgebied "aan de hoge kant lijken".

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de Nederlandse ambassadeur in Marokko gevraagd om het debat te duiden over het Rifgebied, dat onlangs in de Tweede Kamer werd gehouden. "Zij heeft daarbij de standpunten van de Nederlandse regering herhaald."

20 jaar celstraf

Afgelopen week zijn 53 leiders van de protestbeweging in de Rif veroordeeld tot celstraffen die oplopen tot 20 jaar. Zij protesteerden voor verbetering van de regio. De meesten zijn veroordeeld voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.

Bronnen melden dat de Nederlandse ambassadeur in het gesprek heeft benadrukt dat Nederland zich niet wil mengen in de lokale rechtsgang en dat de regering het hoger beroep in de zaak afwacht.