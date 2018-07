Ultimatum verlopen, nieuwe acties Schiphol dreigen

Nu de werkgevers niet zijn ingegaan op het door de vakbonden gestelde ultimatum, dreigen nieuwe acties van de beveiligers op Schiphol. FNV-bestuurder Tanja Schrijver denkt aan stiptheidsacties. Twee jaar geleden leidden die tot lange rijen.

FNV Beveiliging vindt dat de ongeveer 1300 werknemers van G4S Aviation Security recht hebben op een loonsverhoging van 3,5 procent. Volgens de bond leiden de zware roosters op Schiphol nu tot fysieke klachten en uitval van personeel. Daarom wil de FNV ook dat er meer uitzendkrachten in vaste dienst worden genomen en dat het aantal uren per werkweek wordt teruggebracht van 40 naar 34.

FNV had G4S Aviation Security tot gisterochtend 10.00 uur gegeven om op de eisen in te gaan. Nu dat ultimatum zonder een reactie van de werkgever is verstreken, bereidt de bond acties voor. Vakbondsbestuurder Tanja Schrijver zegt bij NH Nieuws dat reizigers op Schiphol zich deze zomervakantie 'schrap moeten zetten' voor overlast door stiptheidsacties of korte werkonderbrekingen bij security.

Lange rijen

Twee jaar geleden legden beveiligers op Schiphol ook al een aantal keren het werk neer. Hoewel ze soms maar tien minuten staakten, was de overlast groot. Binnen korte tijd ontstonden lange wachtrijen voor de beveiligingspoorten en in de vertrekhallen. "Wie niet horen wil, moet maar voelen", waarschuwt Schrijver de werkgever.

Een datum van de actie wil Schrijver (nog) niet noemen. Komende zaterdag begint de zomervakantie in het zuiden van het land. Schrijver zegt dat de vakbond een lange adem heeft: "We gaan door tot we erbij neervallen."