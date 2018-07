'Teleurstelling in Italië over migratie-akkoord EU'

De Italiaanse premier zou zijn weggelachen. Onder meer door zijn Zweedse en Bulgaarse collega's. "Ik ben lasser geweest," zou de Zweedse premier Löfven. "En ik een brandweerman en dit is niet hoe je onderhandelt", zou de Bulgaarse premier Borisov eraan hebben toegevoegd.

Dat is pijnlijk voor Italië. Vooral omdat er nog zoveel concrete afspraken moeten worden gemaakt naar aanleiding van het akkoord. Over de gecontroleerde opvangcentra en waar ze moeten komen. Over wie migranten overneemt van Italië.

'Het zijn slechts woorden'

Mogelijk is het koren op de molen van de man met waarschijnlijk de meeste macht in de Italiaanse regering. Minister Matteo Salvini van Binnenlandse Zaken en eveneens leider van de anti-EU-partij Lega. "Het zijn slechts woorden", zei hij al over het akkoord.

Salvini weet dat Rutte en Macron al hebben gezegd dat ze niet zitten te wachten op opvangcentra in hun land en dat landen als Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Polen geen migranten gaan overnemen. Hij kan op termijn roepen dat je niks aan de EU hebt, want die helpt Italië niet op het moment dat hulp nodig is.

Het is het risico dat de regeringsleiders nemen met een akkoord zonder concrete afspraken.