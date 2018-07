Gewonden zwijgen over ongeluk bij Zevenaar

De drie inzittenden raakten zwaargewond, de auto is total loss. Maar voor de rest weet de politie nog niets over een eenzijdig ongeluk op de A12 vlakbij Zevenaar, in de nacht van vrijdag op zaterdag. De drie mannen, afkomstig uit het buitenland, hebben alleen hun naam en leeftijd genoemd. Verder houden ze de lippen stijf op elkaar.

Het ongeluk gebeurde gisternacht rond 02.15 uur. Duidelijk is dat de auto met hoge snelheid de afrit van de A12 naar Zevenaar nam en daarbij uit de bocht vloog. De drie inzittenden renden weg van de plek van het ongeluk en werden een stuk verderop in het weiland aangetroffen.

Daar bleek een 39-jarige man zo zwaargewond dat zijn leven in gevaar was. Twee jongens (15 en 17 jaar oud) waren ook gewond geraakt bij het ongeluk.

Voor de rest tast de politie in het duister over de toedracht van het ongeluk. Zo is onduidelijk of de 39-jarige man achter het stuur zat, wat de relatie tussen de drie is en waarom ze ervandoor gingen na het ongeluk. Volgens Omroep Gelderland is de 39-jarige man inmiddels niet meer in levensgevaar.