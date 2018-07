'Grootste pechvogel van Pompeï' toch niet onthoofd door rotsblok

Toen archeologen in Pompeï in mei van dit jaar een skelet vonden met een rotsblok op de plek van de schedel was de conclusie snel getrokken: deze Romein had 2000 jaar geleden de vulkaanuitbarsting overleefd, maar werd op de vlucht geraakt door een weggeslingerd rotsblok. Die conclusie blijkt nu voorbarig.

Toen het skelet eerder dit jaar werd gevonden, werd de man 'de grootste pechvogel van Pompeï' genoemd. Hij moest op haast cartooneske wijze om het leven zijn gekomen bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79.

Na verder onderzoek blijkt die lezing niet te kloppen. Wetenschappers hebben inmiddels de schedel van de man blootgelegd. Die bleek een meter lager te liggen en is nog volledig intact.