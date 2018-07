Hoeveel kleren gooi jij ieder jaar weg?

Denk even aan die stapel kleren in je kast. Ooit gekocht en (bijna) nooit gedragen. En dus gooi of geef je ze uiteindelijk maar weg.

Wereldwijd kopen we steeds meer kleren en we dragen ze steeds minder vaak voordat we ze weggooien. De gemiddelde Nederlander koopt nu jaarlijks 46 stukken kleding en doet er 40 weg.

Waar deze 'kledingberg' allemaal toe leidt en of het anders kan, zie je in deze video: