Voor het eerst in tien jaar maritiem radiocontact Noord- en Zuid-Korea

Noord- en Zuid-Korea hebben via een oud maritiem communicatiekanaal contact gelegd. Het is de eerste keer in tien jaar dat de strijdkrachten van beide landen radiocontact leggen, staat in een verklaring van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.

Een Noord-Koreaanse patrouilleboot reageerde zondagochtend lokale tijd direct op een poging van de Zuid-Koreaanse marine om contact te leggen. Dat gebeurde via een internationale, open frequentie.

Betere relatie

Het radiocontact is een volgende stap in de verbeterende relatie tussen de landen, die sinds de jaren vijftig formeel in staat van oorlog verkeren.

In april kwam het tot een historische handdruk tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De leiders spraken af samen te streven naar een vredesverdrag en complete nucleaire ontwapening.